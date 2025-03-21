Цена газа на бирже в Европе на открытии торгов резко выросла на 6%

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу резко выросла на 6% и превысила $500 за 1 тыс. куб. м впервые с февраля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $506 за 1 тыс. куб. м, или 45,21 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что возобновление транзита природного газа через Украину обеспечит понижение цен на электроэнергию в Евросоюзе.
Ранее транспортировка российского газа транзитом через Украину в Европу осуществлялась через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области. Договор о транзите истек 1 января 2025 года. Отказ Украины продлевать соглашение лишил «Газпром» технической и юридической возможности подавать топливо этим маршрутом, в связи с чем поставки были остановлены.
6 августа 2024 года ВСУ начали массированную атаку на Курскую область. По данным Генштаба ВС РФ, к настоящему времени уже освобождено более 86% площади, занятой ВСУ. Из освобожденной Суджи идет эвакуация жителей. На отдельных участках границы ВС РФ вышли в Сумскую область. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 68 тыс. военнослужащих.