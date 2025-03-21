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СМИ: китайский импорт американских товаров рухнул в результате новой торговой войны

Импорт Китаем американского хлопка, автомобилей и некоторых энергоносителей резко сократился в первые два месяца этого года после того, как президент Дональд Трамп начал вводить тарифы, а Пекин принял ответные меры.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает Bloomberg, закупки Китаем хлопка упали почти на 80% по сравнению с предыдущим годом. Импорт автомобилей с большими двигателями сократился почти на 70%, а закупки сырой нефти и сжиженного природного газа упали более чем на 40%.

Все эти товары попадают под действие ответных тарифов, введенных Китаем ранее в феврале — марте.

Однако некоторые товары из США, на которые Китай ввёл ограничения, на самом деле выросли в цене, говорится в материале агентства. Так импорт соевых бобов вырос почти на 50% и достиг 4,2 млрд долларов накануне введения Китаем новых пошлин в марте.

А закупки процессоров и чипов почти удвоились, что помогло общему объему импорта из США увеличиться на 2,7% до почти 27 млрд долларов за первые два месяца этого года, передает Bloomberg.

Импорт оборудования, используемого для производства полупроводников, сократился на треть за первые два месяца этого года.