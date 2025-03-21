Белый дом: ОАЭ инвестирует в экономику США $1,4 трлн в течение 10 лет

По его словам, власти ОАЭ приняли такое решение после состоявшейся на этой неделе встречи делегации этой страны с американским президентом Дональдом Трампом. Представитель Белого дома добавил, что новые договоренности «значительно увеличат существующие инвестиции ОАЭ в экономику США», в сферы искусственного интеллекта, полупроводников, энергетики и американского производства.