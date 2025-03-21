Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: ОАЭ инвестирует в экономику США $1,4 трлн в течение 10 лет

По словам представителя США, инвестиции направлены в сферы ИИ, полупроводников, энергетики и американского производства.

Источник: Mohamed Ziyan/CC0

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) взяли на себя обязательства по 10-летней инвестиционной программе в США на $1,4 трлн. Об этом представитель Белого дома сообщил агентству Reuters.

По его словам, власти ОАЭ приняли такое решение после состоявшейся на этой неделе встречи делегации этой страны с американским президентом Дональдом Трампом. Представитель Белого дома добавил, что новые договоренности «значительно увеличат существующие инвестиции ОАЭ в экономику США», в сферы искусственного интеллекта, полупроводников, энергетики и американского производства.