Банк России зафиксировал тренд на снижение роста цен в январе-феврале

Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться, что в том числе связано с укреплением рубля. Уменьшились и долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка. Однако профессиональные аналитики немного повысили прогнозы по инфляции на 2026 год. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции.