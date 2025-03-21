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Банк России зафиксировал тренд на снижение роста цен в январе-феврале

В январе — феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 9,1% в пересчете на год после 12,0% в IV квартале 2024 года, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Аналогичный показатель базовой инфляции составил в среднем 10,2% после 12,1% в предыдущем квартале. Устойчивое инфляционное давление снизилось в меньшей степени, чем общий индекс потребительских цен, отражая по-прежнему высокий внутренний спрос.

«Текущий рост цен в феврале и начале марта отчасти сдерживался произошедшим с начала года укреплением рубля. Годовая инфляция, по оценке на 17 марта, составила 10,2%», — отмечает Центробанк.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться, что в том числе связано с укреплением рубля. Уменьшились и долгосрочные ожидания, рассчитанные из инструментов финансового рынка. Однако профессиональные аналитики немного повысили прогнозы по инфляции на 2026 год. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это усиливает инерцию устойчивой инфляции.