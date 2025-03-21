ЦБ сохранил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж, следует из сообщения регулятора.
«Банк России сохранил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2025 года включительно. Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте», — сообщил ЦБ.
Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте.