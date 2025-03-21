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Набиуллина ответила, вмешается ли ЦБ в механизм формирования курса валют банков

Подобное развитие событий может сделать данные операции экономически невыгодными для банков, что, в свою очередь, может ограничить их способность удовлетворять спрос со стороны клиентов, уточнила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Банк России не намерен вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета директоров Центрального банка.

«Нет, у нас таких планов нет, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. — И мы считаем, что лучше не вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков. Это может привести к тому, что банкам будут невыгодны эти операции, они не будут удовлетворять клиентский спрос».

Глава ЦБ пояснила, что различия между курсами валют в обменниках и курсами по межбанковским сделкам, которые используются для установления официального курса, всегда существовали. Однако, по словам Набиуллиной, после прекращения оптовых поставок валютной наличности в Россию в 2022 году эти курсовые разницы увеличились.

«И еще один момент, на который надо обратить внимание, — эти спреды обычно растут в момент повышенной волатильности. Как только волатильность на рынках в целом снижается, то эти спреды тоже сужаются. Сужению спредов способствует конкуренция между банками», — добавила глава ЦБ.

Банк России 21 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.