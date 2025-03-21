Набиуллина ответила, вмешается ли ЦБ в механизм формирования курса валют банков

«Нет, у нас таких планов нет, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. — И мы считаем, что лучше не вмешиваться в механизм формирования валютного курса банков. Это может привести к тому, что банкам будут невыгодны эти операции, они не будут удовлетворять клиентский спрос».