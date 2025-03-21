Акции X5 Group на Мосбирже снижались более чем на 2%

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», ведущей продуктовой розничной компании России, управляющей торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», на Московской бирже перешли к снижению на 2,03% после роста на 0,6%, свидетельствуют данные торгов площадки. Такая динамика отмечена на фоне решения совета директоров компании выплатить дивиденды в размере 158,846 млрд рублей, или 648 рублей на акцию.
По данным на 09:54 мск, до публикации решения, акции ретейлера росли на 0,6%, до 3 719 рублей за акцию. К 09:56 мск бумаги компании перешли к резкому снижению до 3 619 рублей (-2,03%).
По данным на 10:32 мск, акции компании замедлили снижение до 3 654,5 рубля (-1,07%) на фоне публикации компанией МСФО за 2024 год. Так, X5 Group увеличила чистую прибыль по МСФО на 21,9% по сравнению с предыдущим годом — до 110,091 млрд рублей (по стандарту МСФО 17), говорится в сообщении компании.