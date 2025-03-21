Акции X5 Group на Мосбирже снижались более чем на 2%

По данным на 10:32 мск, акции компании замедлили снижение до 3 654,5 рубля (-1,07%) на фоне публикации компанией МСФО за 2024 год. Так, X5 Group увеличила чистую прибыль по МСФО на 21,9% по сравнению с предыдущим годом — до 110,091 млрд рублей (по стандарту МСФО 17), говорится в сообщении компании.