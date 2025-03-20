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WSJ: Трамп рассматривает возможность продления лицензии Chevron на добычу нефти в Венесуэле

Администрация Трампа рассматривает план по продлению лицензии Chevron на добычу нефти в Венесуэле и введению финансовых санкций в отношении других стран, которые ведут бизнес с южноамериканской страной, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает издание, в среду президент Трамп во время встречи с генеральным директором Chevron Майком Виртом и другими руководителями нефтяной отрасли выразил готовность отменить недавнее решение администрации о том, что компания должна свернуть свою деятельность в Венесуэле в следующем месяце.

Вашингтон также обдумывает план введения тарифов или других финансовых санкций в отношении стран, которые покупают нефть у Венесуэлы. Этот шаг нацелен на то, чтобы помешать Китаю расширить свое присутствие в Венесуэле, а также чтобы укрепить позиции Chevron и продолжить поставки нефти в США, говорится в материале WSJ.

В конце февраля Трамп заявил, что отдал распоряжение о прекращении действия лицензии на добычу нефти в Венесуэле, выданной 26 ноября 2022 года, предоставив Chevron 30 дней на завершение деятельности четырех совместных предприятий в стране.