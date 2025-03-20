WSJ: Трамп рассматривает возможность продления лицензии Chevron на добычу нефти в Венесуэле

Вашингтон также обдумывает план введения тарифов или других финансовых санкций в отношении стран, которые покупают нефть у Венесуэлы. Этот шаг нацелен на то, чтобы помешать Китаю расширить свое присутствие в Венесуэле, а также чтобы укрепить позиции Chevron и продолжить поставки нефти в США, говорится в материале WSJ.