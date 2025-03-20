WSJ: Трамп рассматривает возможность продления лицензии Chevron на добычу нефти в Венесуэле

Как сообщает издание, в среду президент Трамп во время встречи с генеральным директором Chevron Майком Виртом и другими руководителями нефтяной отрасли выразил готовность отменить недавнее решение администрации о том, что компания должна свернуть свою деятельность в Венесуэле в следующем месяце.
Вашингтон также обдумывает план введения тарифов или других финансовых санкций в отношении стран, которые покупают нефть у Венесуэлы. Этот шаг нацелен на то, чтобы помешать Китаю расширить свое присутствие в Венесуэле, а также чтобы укрепить позиции Chevron и продолжить поставки нефти в США, говорится в материале WSJ.
В конце февраля Трамп заявил, что отдал распоряжение о прекращении действия лицензии на добычу нефти в Венесуэле, выданной 26 ноября 2022 года, предоставив Chevron 30 дней на завершение деятельности четырех совместных предприятий в стране.