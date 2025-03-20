Взаимная торговля России и Армении в 2024 году выросла в 1,6 раза

«В этом году Центр стратегического развития Армении планирует реализацию еще четырех новых научно-исследовательских проектов. Каждое из этих направлений призвано внести ощутимый вклад в рост экономического благополучия страны и эффективное сотрудничество с Россией и другими странами ЕАЭС, — отметил Решетников. — Один проект посвящен совершенствованию мер государственной поддержки, другой — оценке производительности труда в Армении, третий — перспективам реализации проектов промышленной кооперации, четвертый — оценке перспектив перехода Армении к “зеленой” экономике».