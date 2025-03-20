МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Взаимная торговля России и Армении в 2024 году выросла в 1,6 раза, до $11,7 млрд. При этом крупные российские предприятия считаются одними из основных налогоплательщиков в Армении. Такие данные привел министр экономического развития России Максим Решетников в ходе встречи с министром экономики Армении Геворгом Папояном, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.
В пресс-релизе ведомства отмечается, что доля России по итогам 2024 года составила более 40% всей торговли республики, а объем накопленных российских инвестиций в Армению — $4 млрд.
«В этом году Центр стратегического развития Армении планирует реализацию еще четырех новых научно-исследовательских проектов. Каждое из этих направлений призвано внести ощутимый вклад в рост экономического благополучия страны и эффективное сотрудничество с Россией и другими странами ЕАЭС, — отметил Решетников. — Один проект посвящен совершенствованию мер государственной поддержки, другой — оценке производительности труда в Армении, третий — перспективам реализации проектов промышленной кооперации, четвертый — оценке перспектив перехода Армении к “зеленой” экономике».
Как уточняется в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, в минувшем году научно-исследовательские работы Центра стратегического развития Армении помогли министерству экономики республики увидеть новые возможности для увеличения поставок российских товаров в страну, определить перспективные виды услуг, выгодные российской и армянской экономике, для устранения препятствий во взаимной торговле услугами со странами ЕАЭС в будущем.
Министр также напомнил, что стимулом для укрепления российско-армянского сотрудничества может стать задача по увеличению объема взаимных туристических потоков.
«Армения — популярное туристическое направление среди россиян, — подчеркнул Решетников. — Наши граждане ездят в республику активнее других иностранцев. В 2024 году зафиксировано порядка 1 млн поездок россиян в республику — это 40% из всех туристов, посещающих Армению. Между нашими странами хорошо развито авиасообщение, еженедельно выполняется порядка 100 рейсов по 12 маршрутам».