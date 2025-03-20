Компания VK опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2024 год

• Выручка VK за 2024 год увеличилась на 23% по сравнению с 2023 годом до 147,6 млрд руб.

• Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 20% год к году до 96,1 млрд руб.

• Выручка VK Tech увеличилась на 42% год к году до 13,6 млрд руб.

• Выручка образовательных сервисов для детей выросла на 83% год к году до 6,3 млрд руб.