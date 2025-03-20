Компания VK опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2024 год

• Выручка VK за 2024 год увеличилась на 23% по сравнению с 2023 годом до 147,6 млрд руб.
• Основным источником роста стала выручка от онлайн-рекламы, которая увеличилась на 20% год к году до 96,1 млрд руб.
• Выручка VK Tech увеличилась на 42% год к году до 13,6 млрд руб.
• Выручка образовательных сервисов для детей выросла на 83% год к году до 6,3 млрд руб.
В 2024 году пользователи проводили в среднем на 29,4% больше времени в сервисах VK по сравнению с предыдущим годом. Показатель time spent составил в среднем 4,4 млрд минут в день. На конец 2024 года совокупное время в сутки, которое зрители проводили за просмотром в VK Видео, выросло в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Приоритетом VK в 2025 году станет развитие точек будущего долгосрочного роста и повышение рентабельности. VK впервые за три года дала прогноз, по которому по итогам 2025 года скорректированный показатель по EBITDA cоставит более 10 млрд руб. В подтверждение серьезности намерений по сокращению долга VK объявила о рассмотрении акционерами вопроса допэмиссии акций на 115 млрд руб, которые будут направлены на погашение долга.
По мнению аналитиков, компания погасит ту часть долга, по которой выплачивала наиболее высокие проценты, что позитивно скажется на рентабельности.