В ТПП считают маловероятным повышение налогов для западных брендов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Вероятность повышения налогов для западных брендов, которые хотят вернуться в Россию, оценивается как «низкая», сообщил ТАСС эксперт совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ, налоговый консультант Алексей Крылов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину актуализировать перечень зарубежных компаний, которые прекратили работу в России, а также разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел в стране.
«Несмотря на формальное наличие возможности принять соответствующий закон и повысить налоги, мы считаем, что это будет сделать сложно. И, следовательно, оцениваем вероятность повышения налогов для фирм-»возвращенцев’как низкую", — сказал Крылов.
Он отметил, что в первую очередь следует обратиться к типовой конвенции ООН об избежании двойного налогообложения и недопустимости негативной налоговой дискриминации бизнеса по принципу гражданства. С другой стороны, в РФ действует указ президента № 585 от 8 августа 2023 года и дублирующий его федеральный закон, согласно которым часть положений договоров об избежании двойного налогообложения с недружественными странами приостанавливают свое действие, среди них также положения о недопустимости дискриминации.
Таким образом, по словам эксперта, у РФ появляется формальное основание повысить налоги для возвращающихся фирм из тех стран, договоренность с которыми приостанавливается указом и федеральным законом.
«Однако стоит принять во внимание, что повышение налоговой ставки потребует принятия федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс РФ. На этом этапе у законодателя возникнут вопросы, появится множество противоречий и исключений. Например, как регулировать список фирм: поименно с ИНН или по стране-резидентству ее собственников. Или как быть с теми фирмами, которые ушли из РФ не по политическим, а по сугубо экономическим причинам. Таких вопросов может возникнуть бесчисленное множество. Чтобы ответить на все и принять выверенный закон потребуется очень много времени и сил», — заключил Крылов.