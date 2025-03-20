В ТПП считают маловероятным повышение налогов для западных брендов

«Однако стоит принять во внимание, что повышение налоговой ставки потребует принятия федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс РФ. На этом этапе у законодателя возникнут вопросы, появится множество противоречий и исключений. Например, как регулировать список фирм: поименно с ИНН или по стране-резидентству ее собственников. Или как быть с теми фирмами, которые ушли из РФ не по политическим, а по сугубо экономическим причинам. Таких вопросов может возникнуть бесчисленное множество. Чтобы ответить на все и принять выверенный закон потребуется очень много времени и сил», — заключил Крылов.