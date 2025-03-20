В СФ призвали ввести локализацию для зарубежных компаний, использующих редкоземы

«Защита и развитие рынков сбыта для отечественных производителей данной отрасли является в числе приоритетных задач. В этой связи в случае возвращения либо выхода на российский рынок зарубежных компаний — в том числе производящих автотранспорт, электронику, ветрогенераторы и иные виды продукции, где применяются редкоземельные металлы, — целесообразно предусмотреть механизм локализации, который обеспечит приоритетное использование российских редкоземельных материалов и продукции на их основе», — следует из документа (есть в распоряжении ТАСС).