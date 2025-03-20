В РФ предложили расширить семейную ипотеку на планирующих первого ребенка семей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Застройщики выступили с предложением расширить семейную ипотеку на семьи, планирующие появление первого ребенка в течение ближайших трех лет. Об этом сообщил в ходе Юридического саммита лидеров строительной отрасли в Москве вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз.
«Мы провели совещание по всем федеральным округам с крупнейшими застройщиками. Звучало в том числе предложение расширить семейную ипотеку для семей, которые планируют появление первого ребенка в течение ближайших трех лет. Можно попытаться посмотреть с юридической стороны, насколько это возможно. Это предложение было от застройщиков», — сказал эксперт.
По его словам, ставка для такой ипотеки должна быть не 6%, а, например, 10%. «Понятно, что нужны ограничивающие условия на случай, если ребенок не появится: например, возвращение к какой-то более крупной ставке, а если ребенок появится, шестипроцентная ипотека должна быть доступна таким семьям», — добавил Мороз.
Отмечается, что меры поддержки строительства в 2025 году должны быть направлены на повышение спроса на жилье. «Мы предлагаем расширить круг субъектов, которые могут претендовать на получение семейной ипотеки и увеличить возрастные рамки посредством предоставления возможностей получения семейной ипотеки лицам, имеющим ребенка до 14 лет включительно», — заключил эксперт.