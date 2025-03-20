В РФ предложили расширить семейную ипотеку на планирующих первого ребенка семей

«Мы провели совещание по всем федеральным округам с крупнейшими застройщиками. Звучало в том числе предложение расширить семейную ипотеку для семей, которые планируют появление первого ребенка в течение ближайших трех лет. Можно попытаться посмотреть с юридической стороны, насколько это возможно. Это предложение было от застройщиков», — сказал эксперт.