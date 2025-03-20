В JPMorgan не ждут возвращения России в MSCI до 2027

Российским акциям потребуется больше времени для возвращения в мировые индексы MSCI, считают аналитики JPMorgan. По их оценкам, которые публикует Reuters, даже в лучших сценариях это может произойти не раньше июня 2027 года, что связано с долгосрочным характером процесса пересмотра индексов.
Напомним, в марте 2022 года российские акции были исключены из индексов MSCI на фоне начавшегося конфликта. В недавнем аналитическом отчете JPMorgan отмечается, что, хотя инвесторы, рассчитывающие на скорое окончание конфликта, предполагают начало двухлетнего процесса восстановления уже в июне, такие ожидания являются «слишком оптимистичными».
Растущий интерес к российским активам уже привел к укреплению рубля, который с начала года вырос более чем на 30% по отношению к доллару. Однако геополитические риски сохраняются: в среду Россия и Украина обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. Это соглашение было достигнуто при посредничестве президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
На этом фоне долларовые облигации Украины заметно подешевели, хотя Трамп после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил: «Мы в значительной степени на верном пути».
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