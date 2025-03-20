В JPMorgan не ждут возвращения России в MSCI до 2027

Растущий интерес к российским активам уже привел к укреплению рубля, который с начала года вырос более чем на 30% по отношению к доллару. Однако геополитические риски сохраняются: в среду Россия и Украина обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру. Это соглашение было достигнуто при посредничестве президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.