Таиланд отменит действовавшие полвека ограничения на продажу алкоголя

Новый закон отменит запрет на продажу алкоголя до 11 утра и в промежутке с 14:00 до 17:00. Кроме того, будут отменены и положения закона о рекламе алкоголя, запрещавшие демонстрацию названий или торговых марок спиртных напитков либо использование изображений такой продукции с целью ее продвижения.