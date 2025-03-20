Суд впервые отменил правовую охрану товарного знака ушедшей из РФ компании

Ранее компания добилась снятия правовой охраны товарного знака у шведского Telefonaktiebolaget LM Ericsson через суд, доказав, что с 2021 по 2024 год под брендом Ericsson в РФ не ввозилось климатического оборудования. В Ericsson подтвердили, что судебное разбирательство продолжается, но отказались от комментариев.