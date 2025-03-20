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Суд впервые отменил правовую охрану товарного знака ушедшей из РФ компании

Как выяснил «Ъ», 12 марта Роспатент зарегистрировал товарный знак Ericsson за ООО «Р-Климат» («Русклимат»), российским производителем кондиционеров. В классификации указаны одежда, обувь и головные уборы.

Источник: AP 2024

Ранее компания добилась снятия правовой охраны товарного знака у шведского Telefonaktiebolaget LM Ericsson через суд, доказав, что с 2021 по 2024 год под брендом Ericsson в РФ не ввозилось климатического оборудования. В Ericsson подтвердили, что судебное разбирательство продолжается, но отказались от комментариев.

Директор по правовым вопросам «Русклимата» Павел Симонов заявил, что регистрация товарного знака Ericsson проводится в интересах иностранного партнера из дружественной страны. Детали сделки не раскрываются. Заявка на регистрацию товарного знака для бытовой техники находится на рассмотрении Роспатента.

«Русклимат» — лидер на рынке климатической техники в России, производящий кондиционеры под брендами Ballu, RoyalClima и RoyalThermo. Эксперты предполагают, что кондиционеры Ericsson, если появятся, будут распространяться через каналы «Русклимата», занимающие 50% рынка. Производство локализовано на китайских заводах, а появление продукции Ericsson в РФ ожидается в следующем сезоне.

Шведский Ericsson может оспорить регистрацию, ссылаясь на возможное введение потребителей в заблуждение. Эксперты прогнозируют рост числа подобных исков: российские компании могут использовать раскрученные бренды или заработать на их возвращении, вынуждая иностранцев выкупать права на свои товарные знаки.