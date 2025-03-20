США выдали компании Venture Global лицензию на экспорт СПГ с завода в Луизиане

Это уже пятая лицензия на экспорт СПГ, выданная администрацией Трампа после его вступления в должность президента. Бывший американский лидер Джо Байден приостановил этот процесс в начале прошлого года. Свое решение он аргументировал климатическим кризисом, который, по его оценкам, в настоящее время относится к числу экзистенциальных угроз. Решение бывшего американского лидера неоднократно подвергалось критике со стороны республиканцев в Конгрессе, в частности спикера Палаты представителей Майка Джонсона (от штата Луизиана), который заявлял, что такая позиция усиливает Россию и ставит Европу в зависимость от российского экспорта.