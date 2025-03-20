США выдали компании Venture Global лицензию на экспорт СПГ с завода в Луизиане

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа выдала компании Venture Global лицензию на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) с предприятия в штате Луизиана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Министерства энергетики США.
Как отмечается в документе, это позволит Venture Global продолжить строительство завода CP2. По завершении строительства предприятие сможет экспортировать ежедневно до 1,1 млрд кубометров СПГ, следует из заявления.
Согласно подписанной главой ведомства Крисом Райтом лицензии, Минэнерго США разрешает Venture Global экспортировать СПГ в страны, с которыми у США не заключено соглашение о свободной торговле. В документе утверждается, что выдача лицензии на период до 2050 года «принесет экономическую выгоду США, позволит диверсифицировать мировые источники поставок СПГ, а также укрепит энергетическую безопасность союзников США и торговых партнеров».
Это уже пятая лицензия на экспорт СПГ, выданная администрацией Трампа после его вступления в должность президента. Бывший американский лидер Джо Байден приостановил этот процесс в начале прошлого года. Свое решение он аргументировал климатическим кризисом, который, по его оценкам, в настоящее время относится к числу экзистенциальных угроз. Решение бывшего американского лидера неоднократно подвергалось критике со стороны республиканцев в Конгрессе, в частности спикера Палаты представителей Майка Джонсона (от штата Луизиана), который заявлял, что такая позиция усиливает Россию и ставит Европу в зависимость от российского экспорта.