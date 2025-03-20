США введут ответные пошлины на товары из Индии 2 апреля

«У нас мощные торговые партнеры. Однако мы не можем им позволить плохо обращаться с нами. Во многих сферах у нас лучше складываются [экономические] отношения с врагами, чем с друзьями. Те, кто не дружелюбен к нам, в некоторых случаях относятся к нам лучше, чем те, кто должен быть дружелюбным, например, Европейский союз, который ужасно ведет себя с нами в сфере торговли», — добавил глава Белого дома.