США введут ответные пошлины на товары из Индии 2 апреля

Соединенные Штаты с 2 апреля намерены ввести зеркальные тарифы в отношении Индии, если та не предпримет шаги по снижению пошлин на американские товары. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Breitbart News.
«У меня очень хорошие отношения с Индией, но единственная проблема, с которой я сталкиваюсь, заключается в том, что Индия — одна из стран с самыми высокими тарифами в мире. Я полагаю, что они, вероятно, существенно снизят эти пошлины, но со 2 апреля мы будем взимать с них те же тарифы, что и они с нас», — подчеркнул американский лидер.
Президент также раскритиковал подход ряда торговых партнеров США, включая Европейский союз, который, по его словам, не обеспечивает равновесия в экономических отношениях.
«У нас мощные торговые партнеры. Однако мы не можем им позволить плохо обращаться с нами. Во многих сферах у нас лучше складываются [экономические] отношения с врагами, чем с друзьями. Те, кто не дружелюбен к нам, в некоторых случаях относятся к нам лучше, чем те, кто должен быть дружелюбным, например, Европейский союз, который ужасно ведет себя с нами в сфере торговли», — добавил глава Белого дома.
Ранее президент США объявил о своем намерении ввести ответные пошлины на иностранные товары, начиная с 2 апреля. По его словам, такие страны, как Бразилия, Индия, Канада, Китай, Мексика и государства Европейского союза, в среднем устанавливают более высокие пошлины на продукцию из Соединенных Штатов по сравнению с американскими тарифами на их товары.
В частности, он отметил, что Индия вводила автомобильные пошлины на американский экспорт на уровне свыше 100%. Несмотря на свои заявления, Трамп позднее сообщил, что индийская сторона, по всей вероятности, снизит тарифы в отношении американской продукции, однако в Нью-Дели подчеркнули, что пока не давали никаких официальных обязательств по этому вопросу.