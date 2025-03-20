Средний размер микрозайма вырос в феврале на 0,5%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. рублей) в феврале 2025 года увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% и составил 10,33 тыс. рублей (в январе 10,28 тыс. рублей). Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
При этом, по данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года средний чек «займа до зарплаты» в феврале 2025 года вырос на 6,2% (в феврале 2024 года — 9,73 тыс. рублей).
Наибольший средний размер микрозайма в феврале 2025 года отмечен в Москве (13,07 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (11,61 тыс. рублей), а также в Московской (11,51 тыс. рублей), Новосибирской (10,88 тыс. рублей) и Ростовской (10,59 тыс. рублей) областях.
Среди 30 регионов — лидеров в данном виде розничного кредитования наибольший рост среднего чека микрозайма продемонстрировали Приморский край (+2,4%), Новосибирская (+2,2%), Свердловская (+1,9%), Саратовская (+1,8%) и Волгоградская (+1,7%) области.
При этом сокращение чека микрозайма в феврале 2025 года отмечено в Ростовской (-1,8%), Воронежской (-1,1%) и Ленинградской (-1,0%) областях, а также в Республике Татарстан (-0,9%) и Пермском крае (-0,9%).
«После снижения в предыдущем месяце, в феврале 2025 года средний размер микрозайма незначительно увеличился. При этом в 2024 году — начале 2025 года значение данного показателя в целом оставалось достаточно стабильным, а рост не превышал инфляцию. Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.