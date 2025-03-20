Средний размер микрозайма вырос в феврале на 0,5%

«После снижения в предыдущем месяце, в феврале 2025 года средний размер микрозайма незначительно увеличился. При этом в 2024 году — начале 2025 года значение данного показателя в целом оставалось достаточно стабильным, а рост не превышал инфляцию. Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.