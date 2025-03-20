Сланцевикам из США нужна нефть по $80 для увеличения добычи

«Есть много полей, на которых себестоимость добычи подошла к уровню, где ее уже очень сложно снизить», — отметил Хэмм. — «Когда вы дойдете до той нефти по $50 за баррель, о которой вы говорили, вы уже не сможете делать “бури, детка, бури”».