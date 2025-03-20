Сланцевикам из США нужна нефть по $80 для увеличения добычи

Американская сланцевая промышленность не сможет реализовать программу активного наращивания добычи при нынешних ценах на нефть. Об этом в понедельник заявил миллиардер и один из пионеров добычи сланцевой нефти в бассейне Баккен Гарольд Хэмм в интервью Bloomberg Television в рамках конференции CERAWeek, проходящей в Хьюстоне. Выдержки из беседы с журналистами публикует OilPrice.
«Есть много полей, на которых себестоимость добычи подошла к уровню, где ее уже очень сложно снизить», — отметил Хэмм. — «Когда вы дойдете до той нефти по $50 за баррель, о которой вы говорили, вы уже не сможете делать “бури, детка, бури”».
Снижение мировых цен на нефть, зафиксированное в последние дни, вызвало новые дискуссии о будущем американской сланцевой индустрии. Некоторые аналитики, а также представители администрации Дональда Трампа считают, что цены на уровне $50 за баррель смогут поддержать конкурентоспособность отрасли. Так, министр энергетики США Крис Райт в интервью Financial Times заявил на прошлой неделе, что развитие инноваций и повышение эффективности позволят сланцевикам сохранять прибыльность, даже если котировки упадут до указанного уровня.
Однако Хэмм выражает сомнения в этом оптимистичном прогнозе. По его словам, для большинства производителей, особенно работающих за пределами лучших месторождений Пермского бассейна, необходимы цены на нефть около $80 за баррель, чтобы оправдать затраты на бурение новых скважин в рамках масштабного увеличения добычи.
Этот взгляд разделяют и многие аналитики с Wall Street. По их расчетам, средняя себестоимость добычи для американских сланцевых компаний составляет $50−55 за баррель с учетом выплаты дивидендов. При падении цен к отметке $50 они будут вынуждены сокращать производство.
Программа «бури, детка, бури», ставшая символом агрессивного наращивания добычи, восходит к лозунгу 2008 года, впервые использованному в рамках Республиканской партии США, а позже популяризированному Дональдом Трампом в его президентской кампании 2024 года. Но, по словам Хэмма, без заметного роста цен воплотить эту стратегию в жизнь станет невозможно.