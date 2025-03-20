Сечин: поступления в бюджет от «Роснефти» в 2024 году составили 6,1 трлн рублей

Комментируя состоявшийся на этой неделе съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, Сечин сказал: «Что меня порадовало? Высокая оценка ответственных лидеров бизнеса, которые занимаются социально-экономическим развитием страны. Вклад “Роснефти” в этом направлении составил 6,1 трлн руб. в прошлом году».