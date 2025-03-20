Счетная палата отметила влияние льготной ипотеки на динамику цен на жилье

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Льготный ипотечный режим оказал серьезное влияние на динамику цен на жилье, сообщил председатель Счетной палаты Борис Ковальчук в ходе пленарного заседания Государственной думы.
«Мы считаем, что льготный ипотечный режим, а их пять, это: базовая льготная ипотека, которая прекратилась с 1 июля, семейная, IT-ипотека, сельская ипотека и дальневосточная ипотека, они, конечно, оказали серьезное влияние на динамику цены. Более того, мы также выделяли фактор, связанный с ростом реальных доходов населения, это тоже имеет место быть, это также двигает цену на жилье вверх», — сказал он.
Глава контрольного ведомства напомнил, что Счетная палата давала рекомендацию прекратить меры поддержки, связанные с льготной ипотекой. «Да, действительно это так, потому что этот режим не привязан целевым образом к той или иной группе, которую надо поддержать, это общая норма», — пояснил Ковальчук.
Он отметил, что если за период 2021—2023 годов общая сумма, которая была направлена федеральным бюджетом на эти программы, составила порядка 600−650 млрд рублей, то по итогам 2024 года на поддержку различных форм ипотечного кредитования было направленно уже более 1,1 трлн рублей, в 2025 году на эти цели в законе о бюджете уже планируется порядка 1,25−1,3 трлн руб.
«Хотел бы обратить внимание, что это сопоставимо с годовым дефицитом федерального бюджета, который утвержден на 2025 год. Исходя из этого, нужно крайне внимательно следить за расширением мер ипотечного кредитования, потому что надо еще помнить, что это те обязательства, на которых федеральный бюджет встает на срок порядка 20 лет», — подчеркнул председатель СП.