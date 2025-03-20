Счетная палата отметила влияние льготной ипотеки на динамику цен на жилье

«Мы считаем, что льготный ипотечный режим, а их пять, это: базовая льготная ипотека, которая прекратилась с 1 июля, семейная, IT-ипотека, сельская ипотека и дальневосточная ипотека, они, конечно, оказали серьезное влияние на динамику цены. Более того, мы также выделяли фактор, связанный с ростом реальных доходов населения, это тоже имеет место быть, это также двигает цену на жилье вверх», — сказал он.