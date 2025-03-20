Россиянам объяснили, стоит ли срочно избавляться от долларов

По словам эксперта, с начала года российская валюта укрепилась к американской на 20%.
«Россиянам, которые хранят свои сбережения в валюте, не нужно принимать поспешных решений в сложившейся ситуации — все может очень быстро измениться», — сказал он.
Бадалов объяснил, что на текущий курс сейчас влияют снижение импорта и сохранение уровня экспортной выручки, а также позитивные настроения инвесторов на фоне текущей геополитической ситуации.
По словам эксперта, эти факторы не являются долгосрочными. Так, ситуация с профицитом валюты к лету или осени может измениться, а слухи о снятии санкций оказаться только слухами.
На этом фоне экономист спрогнозировал укрепление доллара. При этом, он не советовал скупать американскую валюту. В качестве способа сбережений лучше использовать банковские вклады, заключил он.
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