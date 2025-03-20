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Россиянам объяснили, стоит ли срочно избавляться от долларов

Избавляться от долларов сейчас не стоит — стремительное укрепление рубля вряд ли станет долгосрочным трендом. Об этом агентству «Прайм» рассказал экономист Лазарь Бадалов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, с начала года российская валюта укрепилась к американской на 20%.

«Россиянам, которые хранят свои сбережения в валюте, не нужно принимать поспешных решений в сложившейся ситуации — все может очень быстро измениться», — сказал он.

Бадалов объяснил, что на текущий курс сейчас влияют снижение импорта и сохранение уровня экспортной выручки, а также позитивные настроения инвесторов на фоне текущей геополитической ситуации.

По словам эксперта, эти факторы не являются долгосрочными. Так, ситуация с профицитом валюты к лету или осени может измениться, а слухи о снятии санкций оказаться только слухами.

На этом фоне экономист спрогнозировал укрепление доллара. При этом, он не советовал скупать американскую валюту. В качестве способа сбережений лучше использовать банковские вклады, заключил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».