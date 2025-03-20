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СМИ: Россия вытеснит ОАЭ в качестве крупнейшего поставщика нафты в Индию

Россия обогнала ОАЭ в качестве крупнейшего поставщика нафты в Индию по состоянию на март 2025 года, и покупатели ожидают, что эта тенденция сохранится в течение года, сообщают индийские СМИ.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Индия импортировала около 3 млн тонн (74 000 баррелей в день) нафты с апреля 2024 по март 2025 года, при этом Россия поставляла более половины, по сравнению с 14−16% от общего объема в предыдущем году, передает The Print со ссылкой на данные OilX и Kpler.

Кроме того, на этой неделе российская нафта стоила на 14−15 долларов за тонну дешевле, чем ближневосточная, говорится в материале издания.

«Цены были привлекательными для нас, и мы продолжим закупать у них [в России]», — сообщил The Print источник на интегрированном нефтеперерабатывающем комплексе на севере Индии, добавив, что маржа на индийском рынке в этом году пока ниже, чем ожидалось, поэтому переработчики предпочтут более дешевое сырье.

Россия перенаправила экспорт нафты в Азию после того, как Европа запретила импорт российской нефти в связи с началом СВО.