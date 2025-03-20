СМИ: Россия вытеснит ОАЭ в качестве крупнейшего поставщика нафты в Индию

Индия импортировала около 3 млн тонн (74 000 баррелей в день) нафты с апреля 2024 по март 2025 года, при этом Россия поставляла более половины, по сравнению с 14−16% от общего объема в предыдущем году, передает The Print со ссылкой на данные OilX и Kpler.
Кроме того, на этой неделе российская нафта стоила на 14−15 долларов за тонну дешевле, чем ближневосточная, говорится в материале издания.
«Цены были привлекательными для нас, и мы продолжим закупать у них [в России]», — сообщил The Print источник на интегрированном нефтеперерабатывающем комплексе на севере Индии, добавив, что маржа на индийском рынке в этом году пока ниже, чем ожидалось, поэтому переработчики предпочтут более дешевое сырье.
Россия перенаправила экспорт нафты в Азию после того, как Европа запретила импорт российской нефти в связи с началом СВО.