СМИ: Россия вытеснит ОАЭ в качестве крупнейшего поставщика нафты в Индию

«Цены были привлекательными для нас, и мы продолжим закупать у них [в России]», — сообщил The Print источник на интегрированном нефтеперерабатывающем комплексе на севере Индии, добавив, что маржа на индийском рынке в этом году пока ниже, чем ожидалось, поэтому переработчики предпочтут более дешевое сырье.