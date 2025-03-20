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Россия впервые поставила в ЦАР мясо индейки

Из Пензенской области отправлены 27 тонн, отметили в посольстве РФ в Банги.

Источник: Freepik

НАЙРОБИ, 20 марта. /ТАСС/. Первая поставка индюшатины из России в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) состоялась в марте, сообщило посольство РФ в Банги.

«В марте состоялась первая в истории поставка мяса из России в ЦАР. Из Пензенской области отправлены 27 тонн мяса индейки, соответствующего требованиям безопасности ЦАР. Вся продукция прошла лабораторные исследования в ГБУ “Пензенская областная ветеринарная лаборатория”. Соблюдены все ветеринарно-санитарные нормы при транспортировке», — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

ЦАР — страна с развитым растениеводством (хлопок, кофе, бананы, сорго), однако поставки мяса из-за рубежа остаются важным элементом обеспечения продовольственной безопасности, отметили в посольстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером ЦАР Фостеном-Арканжем Туадера заявил, что Москва готова продолжать оказание гуманитарной помощи ЦАР, в том числе поставки пшеницы. Президент ЦАР поблагодарил его за эту поддержку.