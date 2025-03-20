Россия впервые поставила в ЦАР мясо индейки

«В марте состоялась первая в истории поставка мяса из России в ЦАР. Из Пензенской области отправлены 27 тонн мяса индейки, соответствующего требованиям безопасности ЦАР. Вся продукция прошла лабораторные исследования в ГБУ “Пензенская областная ветеринарная лаборатория”. Соблюдены все ветеринарно-санитарные нормы при транспортировке», — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.