Россия впервые поставила в ЦАР мясо индейки

НАЙРОБИ, 20 марта. /ТАСС/. Первая поставка индюшатины из России в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) состоялась в марте, сообщило посольство РФ в Банги.
«В марте состоялась первая в истории поставка мяса из России в ЦАР. Из Пензенской области отправлены 27 тонн мяса индейки, соответствующего требованиям безопасности ЦАР. Вся продукция прошла лабораторные исследования в ГБУ “Пензенская областная ветеринарная лаборатория”. Соблюдены все ветеринарно-санитарные нормы при транспортировке», — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.
ЦАР — страна с развитым растениеводством (хлопок, кофе, бананы, сорго), однако поставки мяса из-за рубежа остаются важным элементом обеспечения продовольственной безопасности, отметили в посольстве.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером ЦАР Фостеном-Арканжем Туадера заявил, что Москва готова продолжать оказание гуманитарной помощи ЦАР, в том числе поставки пшеницы. Президент ЦАР поблагодарил его за эту поддержку.