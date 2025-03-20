Россия в январе — феврале 2025 года увеличила экспорт водки вдвое

«Согласно предварительным оценкам экспертов, за первые два месяца 2025 года Россия экспортировала более 3,5 тыс. тонн водки. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос в два раза в натуральном выражении», — говорится в сообщении.