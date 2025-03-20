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Россия в январе — феврале 2025 года увеличила экспорт водки вдвое

По оценке федерального центра «Агроэкспорт», этот показатель превысил 3,5 тыс. тонн.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Экспорт водки из России в январе — феврале 2025 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 3,5 тыс. тонн, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».

«Согласно предварительным оценкам экспертов, за первые два месяца 2025 года Россия экспортировала более 3,5 тыс. тонн водки. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос в два раза в натуральном выражении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в топ-3 стран-импортеров входят Казахстан, Китай и Грузия.