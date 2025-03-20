РФ взыскала с Google 8 млрд рублей

«Гугл ЛЛС (Google LLC) штраф не был оплачен, в связи с чем после истечения 60 дней был составлен протокол об административном правонарушении (ст. 20.25 КоАП РФ). Извещение Гугл ЛЛС (Google LLC) было направлено через личный кабинет Роскомнадзора, — следует из судебных документов. — Штраф был частично списан с ООО “Гугл”.
На основании двух решений арбитражных судов по делу о банкротстве Гугл ЛЛС (Google LLC) ее представителем признали ООО «Гугл», напомнила юристу компании апелляционная инстанция. Вслед за этими судебными решениями после введения процедуры наблюдения была признана банкротом и российская дочка компании.
От миллиардов до ундециллионов
14 января мировой судья в Москве оштрафовал компанию на 8 млрд 8 млн 684 тыс. 193 рублей за уклонение от уплаты ранее назначенных штрафов. Позднее Чертановский суд Москвы признал законным назначенный первой инстанцией штраф.
По состоянию на конец февраля в отношении американской компании Google LLC были открыты исполнительные производства о взыскании задолженности на общую сумму более 21,5 млрд рублей по штрафам и иным взысканиям судов имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.
Кроме того, в октябре прошлого года Google был оштрафован в размере 2 ундециллионов рублей из-за блокировки аккаунтов российских телеканалов на YouTube. В январе сумма требований российских ТВ-каналов достигла 1,81 дуодециллиона рублей (единица с 39 нулями).
Вместе с тем американская Google International LLC уже попросила Верховный суд РФ пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, признавших незаконным перечисление в ее адрес дочерним ООО «Гугл» в 2021 году порядка 9,5 млрд рублей в качестве дивидендов и выплату 500 млн рублей налогов на эту сумму. Соответствующая кассационная жалоба компании поступила в ВС РФ на прошлой неделе, следует из картотеки арбитражных дел. После распределения в ближайшее время материалов судье решение по жалобе Google будет принято уже до конца весны этого года.