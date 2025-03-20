РФ взыскала с Google 8 млрд рублей

Вместе с тем американская Google International LLC уже попросила Верховный суд РФ пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, признавших незаконным перечисление в ее адрес дочерним ООО «Гугл» в 2021 году порядка 9,5 млрд рублей в качестве дивидендов и выплату 500 млн рублей налогов на эту сумму. Соответствующая кассационная жалоба компании поступила в ВС РФ на прошлой неделе, следует из картотеки арбитражных дел. После распределения в ближайшее время материалов судье решение по жалобе Google будет принято уже до конца весны этого года.