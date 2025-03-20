Реализация инвестпрограмм в ЖКХ в РФ увеличилась на 15% в 2024 году

Кроме того, правительством РФ приняты особенности учета расходов на фонд оплаты труда (ФОТ) при установлении тарифов на 2025 год. В региональные тарифные регуляторы поступило 2,4 тыс. заявлений ресурсоснабжающих организаций, в 63% случаев (1,5 тыс.) был осуществлен перерасчет. Это позволило дополнительно привлечь 23,3 млрд рублей на оплату труда сотрудников ресурсоснабжающих организаций. В 2025 году работа по совершенствованию механизмов учета в тарифах расходов на ФОТ и повышению их эффективности будет продолжена.