Реализация инвестпрограмм в ЖКХ в РФ увеличилась на 15% в 2024 году

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Реализация инвестиционных программ в сфере ЖКХ увеличилась на 15% в 2024 году, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России со ссылкой на заместителя руководителя службы Виталия Королева.
«В 2024 году реализация инвестиционных программ в сферах ЖКХ увеличилась на 15%. В прошлом году фактическое исполнение инвестиционных программ составило 337 млрд рублей (в 2023-м — 293 млрд рублей). Это стало результатом разработанных и принятых мер, которые направлены на развитие ЖКХ», — приводятся в сообщении слова Королева.
Замглавы ФАС России напомнил, что с 2025 года 1,5% выручки ресурсоснабжающих компаний будет иметь целевой характер — только на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Также были пересмотрены подходы к установлению долгосрочных индексов и поддержке частной инициативы потенциального инвестора при заключении концессионного соглашения, отмечается в сообщении. Теперь получить предварительное согласование ФАС России на установление долгосрочных индексов можно на основании предложенного региону или муниципалитету проекта концессионного соглашения.
Кроме того, правительством РФ приняты особенности учета расходов на фонд оплаты труда (ФОТ) при установлении тарифов на 2025 год. В региональные тарифные регуляторы поступило 2,4 тыс. заявлений ресурсоснабжающих организаций, в 63% случаев (1,5 тыс.) был осуществлен перерасчет. Это позволило дополнительно привлечь 23,3 млрд рублей на оплату труда сотрудников ресурсоснабжающих организаций. В 2025 году работа по совершенствованию механизмов учета в тарифах расходов на ФОТ и повышению их эффективности будет продолжена.
Королев также рассказал о результатах работы в сфере социальной догазификации. На 12 марта 2025 года поступило более 2 млн заявок, заключено 1,4 млн договоров (97% от принятых заявок), до границ участка исполнено 1 224 275 (86% от заключенных договоров). Сейчас ведомство разрабатывает проект постановления правительства РФ о введении института регуляторного контракта в сфере газоснабжения. Ранее уже было заключено 14 регуляторных контрактов, которые позволили привлечь 6,95 млрд рублей на ускорение темпов реализации программ газификации регионов.