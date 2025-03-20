Предпринимателям столицы расскажут о налоговых изменениях в законодательстве

Налоговая реформа 2025 года является одним из самых обсуждаемых вопросов, который затрагивает предпринимательское сообщество. Не только начинающему бизнесмену, но и опытному может быть непросто разобраться во всех тонкостях нововведений и их применении в своей деятельности. Поэтому ГБУ «Малый бизнес Москвы» и столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития проводят цикл мероприятий, посвященных ключевым налоговым изменениям в законодательстве и налоговой амнистии для предпринимателей Москвы. Полученные знания помогут эффективно управлять бизнесом в условиях изменившейся правовой среды.