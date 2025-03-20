Предпринимателям столицы расскажут о налоговых изменениях в законодательстве

Налоговая реформа 2025 года является одним из самых обсуждаемых вопросов, который затрагивает предпринимательское сообщество. Не только начинающему бизнесмену, но и опытному может быть непросто разобраться во всех тонкостях нововведений и их применении в своей деятельности. Поэтому ГБУ «Малый бизнес Москвы» и столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития проводят цикл мероприятий, посвященных ключевым налоговым изменениям в законодательстве и налоговой амнистии для предпринимателей Москвы. Полученные знания помогут эффективно управлять бизнесом в условиях изменившейся правовой среды.
Спикеры практических семинаров — действующие налоговые эксперты и консультанты, представители Федеральной налоговой службы России. Мероприятия будут полезны владельцам компаний, индивидуальным предпринимателям, а также руководителям и финансовым специалистам предприятий.
Ближайший семинар пройдет 27 марта, на котором эксперты расскажут о нововведениях на примере кейсов, актуальных для торгового бизнеса, а также ответят на вопросы участников.
1 и 16 апреля пройдут два семинара, посвященные введению НДС для УСН. Участников ждут обзор налоговых изменений для малого и среднего предпринимательства (МСП), разбор спорных вопросов применения НДС плательщиками УСН. Также спикеры расскажут о порядке исчисления и уплаты НДС и способах добровольного отказа от дробления бизнеса.
В следующем месяце также состоятся три отраслевые встречи по налоговой амнистии: 11 апреля семинар будет полезен предпринимателям сферы услуг населению, 21 апреля — тем, кто занимается поставками B2G, 24 апреля приглашают предпринимателей, предоставляющих услуги для бизнеса.
Кроме того, задать интересующие вопросы спикерам можно заранее, заполнив форму по ссылке, расположенной на странице каждого мероприятия.
Чтобы стать участником любого из семинаров, необходимо зарегистрироваться на портале mbm.mos.ru. Выбрать подходящее мероприятие можно в разделе «Обучение».
В Москве предпринимателям доступен комплекс мер поддержки, включающий финансовые и нефинансовые инструменты, которые формируются исходя из запросов и нужд бизнесменов.
Среди финансовых мер — региональные программы льготного кредитования и льготного факторинга, поручительства по кредитным обязательствам бизнеса, которые решают проблему нехватки собственного залогового обеспечения у субъектов МСП, а также субсидии и гранты.
Доступны предпринимателям и нефинансовые меры поддержки для создания и развития своего дела. Например, консультационная поддержка по различным вопросам организации и ведения бизнеса. Образовательная поддержка включает в себя обучающие программы по созданию и ведению своего дела, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников, а также онлайн-сервисы, позволяющие автоматизировать решение типовых бизнес-задач.
Поддержка осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».