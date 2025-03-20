Поставки российского СПГ в КНР в январе-феврале снизились на 22,5%

Объем импорта сжиженного природного газа (СПГ) в Китай по стоимости сократился на 27,8%, достигнув отметки в $570,79 млн, как следует из недавно опубликованных данных, сообщает sMart-lab.ru.
При этом Россия занимает четвертую строчку среди основных поставщиков топлива на китайский рынок.
Катар остается лидером поставок СПГ в Китай, несмотря на снижение объемов экспорта за два первых месяца текущего года на 4,46% — до 3,37 млн тонн. Австралия, переместившаяся на вторую позицию, продемонстрировала существенное сокращение объемов — на 19,6%, до 3,18 млн тонн, уступив лидерство впервые за долгий период.
Третье место сохраняет за собой Малайзия, снизившая поставки на 22,2%, до 1,29 млн тонн. США оказались лишь на седьмом месте с объемом экспорта в 259,9 тыс. тонн, что на 43,6% ниже аналогичного показателя предыдущего года, уступив по объемам Индонезии и Папуа — Новой Гвинее.
Согласно данным ГТУ, общий объем импорта СПГ в Китай в 2024 году составил 76,64 млн тонн, что на 8% превысило показатель 2023 года. Россия обеспечила поставки в размере 8,3 млн тонн, увеличив их на 3,3% и, таким образом, усилив свое присутствие на одном из наиболее значимых для себя рынков.
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