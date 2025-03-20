Поставки российского СПГ в КНР в январе-феврале снизились на 22,5%

Согласно данным ГТУ, общий объем импорта СПГ в Китай в 2024 году составил 76,64 млн тонн, что на 8% превысило показатель 2023 года. Россия обеспечила поставки в размере 8,3 млн тонн, увеличив их на 3,3% и, таким образом, усилив свое присутствие на одном из наиболее значимых для себя рынков.