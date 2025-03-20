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Банк России повысил официальный курс доллара на пятницу

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 21 марта 2025 года.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Курс доллара регулятор повысил с 82,8487 рубля до 84,3955 рубля.

Курс евро тоже повысил с 90,8257 рубля до 92,4633 рубля.

Кроме того, Банк России повысил официальный курс юаня с 11,4337 рубля до 11,6019 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 года вел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекоменодацией».