Банк России повысил официальный курс доллара на пятницу

Курс доллара регулятор повысил с 82,8487 рубля до 84,3955 рубля.
Курс евро тоже повысил с 90,8257 рубля до 92,4633 рубля.
Кроме того, Банк России повысил официальный курс юаня с 11,4337 рубля до 11,6019 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года вел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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