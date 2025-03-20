Селективная покупка

По ВК прогнозы куда менее позитивные. Ожидаем, что в 2024 году выручка компании покажет незначительный рост, около 22% по сравнению с предыдущим годом. Доход компания продолжит получать в основном только за счет онлайн-рекламы. При этом высока вероятность, что на операционном уровне компания останется убыточной, учитывая агрессивные инвестиции в маркетинг и рост агентских расходов. Чистый долг компании по итогам I полугодия 2024 года составил 141 млрд руб. при текущей капитализации в 75 млрд руб. Если раньше многие называли блокировку YOUTUBE шансом и драйвером для ВК, то сейчас, учитывая разворот в геополитике на 180 градусов, скорее, речь может идти о снятии ограничений с YOUTUBE, что приведет к оттоку аудитории обратно на западный видео-хостинг.