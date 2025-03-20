Селективная покупка

Рынок накануне. В среду индекс МосБиржи завершил основную торговую сессию снижением на 0,85%, индекс RGBI также опустился на 0,12%. Российский рубль ослаб к китайскому юаню на 2,47%. О развороте тенденции на валютном рынке говорить пока не приходится, по-прежнему присутствует вероятность дальнейшего укрепления рубля. Высокая ключевая ставка сохраняется, что в свете улучшения геополитического фона, привлекает в рублевые активы не только российских экспортеров, но и инвесторов-нерезидентов, которые вкладывают средства в рублевые облигации и ищут доступ к другим активам.
Золото вновь обновило исторические максимумы и торгуется на уровне 3047 долларов США за унцию. Тем временем для внутренних инвесторов, сложилась интересная ситуация, с начала года золото в долларах выросло на 16,5%, а в рублях оно торгуется на 3,65% ниже уровней конца прошлого года. Потенциально это создает хорошую возможность для тех, кто давно присматривался к этому активу. Такой спред формирует определенную маржу безопасности для российского инвестора и позволит догнать долларовый актив, когда рубль начнет снова девальвироваться.
В период с 4 по 10 марта 2025 года недельная инфляция замедлилась до 0,06% с 0,11% на предыдущей неделе, а годовая инфляция незначительно повысилась, до 10,08%. Инфляционные ожидания населения в марте снизились до 12,9% по сравнению с 13,7% в феврале. Средняя доходность по вкладам вновь снизилась, по годовым депозитам она уже составляет 19,25%. Причины простые, рынок ожидает, что пик по ключевой ставке пройден, и дальше нас ожидает постепенное смягчение денежно-кредитной политики.
Новости, ожидания и торговые идеи. В пятницу ожидаются отчеты Ленэнерго, Диасофта, ММК, ВК и Т-технологии за 2024 год. Последние две являются одними из наших фаворитов на этот год, ожидаем уверенных результатов в рамках консенсус-ожиданий. Финансовая организация завершила поглощение Росбанка и получила необходимый капитал для дальнейшего роста кредитного портфеля привычными темпами. Полагаем, что в IV квартале прошлого года менеджменту удалось удержать ROE в районе 30% за счет управления операционной эффективностью: закрытия офлайн-отделений «Росбанка», сокращения численности персонала. Ожидаем чистую прибыль за 2024 год в районе 122,4 млн руб. и сохраняем целевой ориентир по акциям Т-технологии на уровне 4460 ₽ за одну акцию на этот год.
По ВК прогнозы куда менее позитивные. Ожидаем, что в 2024 году выручка компании покажет незначительный рост, около 22% по сравнению с предыдущим годом. Доход компания продолжит получать в основном только за счет онлайн-рекламы. При этом высока вероятность, что на операционном уровне компания останется убыточной, учитывая агрессивные инвестиции в маркетинг и рост агентских расходов. Чистый долг компании по итогам I полугодия 2024 года составил 141 млрд руб. при текущей капитализации в 75 млрд руб. Если раньше многие называли блокировку YOUTUBE шансом и драйвером для ВК, то сейчас, учитывая разворот в геополитике на 180 градусов, скорее, речь может идти о снятии ограничений с YOUTUBE, что приведет к оттоку аудитории обратно на западный видео-хостинг.
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