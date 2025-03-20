Объемы автокредитования в феврале достигли минимума с весны 2023 года

«В марте, даже несмотря на раннюю весну и, соответственно, сезонное оживление рынка автомобилей, скорее всего, мы увидим его дальнейшее снижение. И дело тут в первую очередь в ожиданиях людей. Так, например, в марте 2024 года объем автокредитов пошел вверх, поскольку потребители понимали, что “надо покупать сейчас, потом будет дороже”. Этот тренд в течение 2024 года подпитывался увеличением утильсбора, снижением курса рубля и ростом ключевой ставки. Сейчас ожидания потребителей кардинально поменялись», — отметил директор по риск-методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов.