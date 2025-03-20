Объемы автокредитования в феврале достигли минимума с весны 2023 года

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Объемы автокредитования в РФ в феврале 2025 года сократились на 47% год к году и достигли минимума с весны 2023 года. При этом количество выдач за год сократилось на 37%, сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
«В марте, даже несмотря на раннюю весну и, соответственно, сезонное оживление рынка автомобилей, скорее всего, мы увидим его дальнейшее снижение. И дело тут в первую очередь в ожиданиях людей. Так, например, в марте 2024 года объем автокредитов пошел вверх, поскольку потребители понимали, что “надо покупать сейчас, потом будет дороже”. Этот тренд в течение 2024 года подпитывался увеличением утильсбора, снижением курса рубля и ростом ключевой ставки. Сейчас ожидания потребителей кардинально поменялись», — отметил директор по риск-методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов.
По данным бюро, средний размер автокредита сократился на 17% (с 1,48 млн рублей в феврале 2024 года до 1,23 млн рублей в феврале 2025 года). Средний срок кредитования за год стал короче на три месяца (в феврале 2024 года — 67 месяцев, или 5 лет 7 месяцев; в феврале 2025 года — 64 месяца, или 5 лет 4 месяца).
По сравнению с результатами января текущего года, количество выдач автокредитов в феврале сократилось на 6%, объем — на 7%. При этом за январь россияне оформили 66,14 тыс. кредитов на покупку авто на сумму 82,64 млрд рублей. Средний размер автокредита был равен 1,25 млн рублей, средний срок кредитования составил 64 месяца.
На новые машины в феврале пришлось 70% от общего количества и 69% от общего объема выдач автокредитов. Месяцем ранее доля кредитов на новые авто составляла 67% от общего количества и 68% от общего объема выдач.
В феврале средний размер кредита на новое авто был равен 1,26 млн рублей, средний срок кредитования — 57 месяцев (4 года 9 месяцев). Месяцем ранее средний размер кредита составлял 1,33 млн рублей, средний срок — также 57 месяцев. Владельцы б/у авто кредитовались в феврале в среднем на сумму 1,28 млн рублей на срок 77 месяцев (6 лет 5 месяцев), в январе — на 1,27 млн рублей и 76 месяцев.
При этом полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля в феврале опустилась до 23,66%, в январе показатель был равен 24,10%. ПСК на новые авто в феврале составила 20,53%, на б/у — 29,35%. На начало марта полная стоимость автокредита подросла до 24,72%.
Региональные показатели
В большинстве регионов РФ темпы автокредитования в феврале по сравнению с результатами января сократились. Исключением стали Забайкальский край, где количество кредитов выросло на 3%, объем — на 21% (за месяц выдан 201 кредит на 271,25 млн рублей); Карелия — количество +7%, объем +10% (229 кредитов на 258,30 млн рублей); Новгородская область — количество +7%, объем +4% (225 кредитов на 263,43 млн рублей); Калмыкия — количество +8%, объем +4% (149 кредитов на 167,52 млн рублей); Томская область — количество +5%, объем +4% (298 кредитов на 350,57 млн рублей); Владимирская область — количество +1%, объем +2% (519 кредитов на 605,62 млн рублей) и Ханты-Мансийский АО — количество +3%, объем +1% (797 кредитов на 1,07 млрд рублей).
В ТОП-5 регионов по объемам выдач кредитов на покупку транспортных средств в феврале вошли: Москва — 3,94 тыс. автокредитов на 6,43 млрд рублей, Московская область — 3,82 тыс. кредитов на 5,75 млрд рублей, Санкт-Петербург — 2,87 тыс. кредитов на 4,21 млрд рублей, Татарстан — 3,09 тыс. кредитов на 3,69 млрд рублей и Краснодарский край — 2,72 тыс. кредитов на 3,65 млрд рублей.
В подавляющем большинстве регионов средний чек автокредита в феврале вырос. Самые крупные кредиты выдавались жителям Москвы — в среднем 1,63 млн рублей (-1% по сравнению с январем), Ямало-Ненецкого АО — 1,52 млн рублей (+1%), Московской области — 1,51 млн рублей (без изменений), Санкт-Петербурга — 1,47 млн рублей (+1%).
Автокредиты на самый длительный срок — в среднем на 86 месяцев (7 лет 2 месяца) — выдавали в феврале в Туве, на самый короткий срок — в среднем на 58 месяцев (4 года 10 месяцев) — в Москве, Санкт-Петербурге, Мордовии и Ивановской области.