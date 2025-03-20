Международные резервы России выросли на 2,8 млрд долларов к 14 марта

«Международные резервы по состоянию на конец дня 14 марта 2025 года составили 641,9 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,8 млрд долларов США, или на 0,4%, главным образом из-за положительной переоценки», — сказано в сообщении Банка России.