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Международные резервы России выросли на 2,8 млрд долларов к 14 марта

Международные резервы России составили 641,9 млрд долларов на 14 марта 2025 года, следует из материалов Центробанка РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Международные резервы по состоянию на конец дня 14 марта 2025 года составили 641,9 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,8 млрд долларов США, или на 0,4%, главным образом из-за положительной переоценки», — сказано в сообщении Банка России.

Регулятор подчеркнул, что на 7 марта показатель составлял 639,1 млрд долларов.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».