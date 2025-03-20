Медведев: ушедшим компаниям будет сложно вернуться в Россию

Отвечая на вопросы ТАСС, он напомнил, что еще в 2022 году предупреждал, что зарубежным компаниям будет непросто вернуться на российский рынок.
«Жизнь доказала правоту этих слов. Мы никого не выгоняли — они сами ушли», — отметил политик.
Медведев добавил, что российские власти будут отдельно рассматривать заявки на возвращение иностранных брендов, оставивших себе лазейки.
«Скорее всего, захотят вернуться те, кто ушел, но оставил приоткрытой дверь для возврата (сохранил опцион и пр.). С ними нужно вести отдельный разговор на принципах, которые позавчера изложил глава государства, встречаясь с РСПП», — пояснил зампред Совбеза РФ.
Президент России Владимир Путин 18 марта выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава государства затронул, в том числе, вопрос возможного возвращения ушедших иностранных компаний.
Так, Путин потребовал от кабмина внимательно следить за ситуацией и не позволять вернуть за скромные деньги активы, брошенные «на произвол судьбы».