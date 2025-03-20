Медведев: ушедшим компаниям будет сложно вернуться в Россию

«Скорее всего, захотят вернуться те, кто ушел, но оставил приоткрытой дверь для возврата (сохранил опцион и пр.). С ними нужно вести отдельный разговор на принципах, которые позавчера изложил глава государства, встречаясь с РСПП», — пояснил зампред Совбеза РФ.