Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Юань укрепляется к рублю, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост индекса Мосбиржи на 0,32%, до 3 240,27 пункта, индекса РТС — также на 0,32%, до 1 232,07 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 10 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,596 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.
К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке в 3 233,22 пункта (+0,11%), индекс РТС составлял 1 229,39 пункта (+0,11%). В это же время курс юаня замедлил рост и торговался на уровне 11,558 рубля (+6,2 копейки).
На открытии утренней торговой сессии индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) рос на 0,13% и находился на уровне 3 233,83 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.
О валютных торгах
Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США.
Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.