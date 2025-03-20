Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост индекса Мосбиржи на 0,32%, до 3 240,27 пункта, индекса РТС — также на 0,32%, до 1 232,07 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос на 10 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,596 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.