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Китай начал взимать пошлины в 100% с рапсового масла и в 25% со свинины из Канады

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Китайская таможня с четверга начинает взимать пошлины в размере 100% с гороха и рапсового масла, а также в размере 25% со свинины и морепродуктов из Канады. Как прокомментировало Министерство коммерции КНР, эта мера утверждена по итогам антидискриминационного расследования.

Источник: Reuters

Соответствующие действия предприняты на основании нескольких законов Китая — о внешней торговле, таможне и тарифах. Как отмечается, Пекин настаивает на том, чтобы канадские власти «рационально подошли к двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству, проявили уважение к объективным фактам, соблюдали правила Всемирной торговой организации и немедленно скорректировали ошибочные действия».

Согласно позиции правительства КНР, Оттава приняла «односторонние протекционистские меры», которые следует считать дискриминирующими, ущемляющими права и интересы китайских производителей. Кроме того, руководство Китая считает, что подобная политика Канады подрывает экономические отношения между двумя странами.

В конце августа прошлого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава 1 октября вводит повышенные тарифы на электромобили (ставка на уровне 100%), а со второй половины октября — на алюминий и сталь (25%) из КНР. 26 сентября Минкоммерции Китая приступило к проведению расследования на предмет торговой дискриминации, по итогам которого 8 марта 2025 года объявило о повышении пошлин в качестве ответной меры.