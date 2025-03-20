Китай начал взимать пошлины в 100% с рапсового масла и в 25% со свинины из Канады

В конце августа прошлого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава 1 октября вводит повышенные тарифы на электромобили (ставка на уровне 100%), а со второй половины октября — на алюминий и сталь (25%) из КНР. 26 сентября Минкоммерции Китая приступило к проведению расследования на предмет торговой дискриминации, по итогам которого 8 марта 2025 года объявило о повышении пошлин в качестве ответной меры.