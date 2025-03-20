Григоренко: операторы связи и банки применяют ИИ в борьбе с мошенниками

«У тех же маркетплейсов, на самом деле, на сегодняшний день очень серьезно работает искусственный интеллект, который идентифицирует мошенников и включает так называемые красные лампочки с тем, чтобы разбираться с какими-то сомнительными операциями», — добавил вице-премьер.