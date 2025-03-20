Госдума приняла к сведению отчет Счетной палаты за 2024 год

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании заслушала и приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2024 году. По итогам рассмотрения отчета депутаты приняли постановление Госдумы.
«Принять к сведению отчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2024 году», — отмечается в документе.
Отчет был представлен на пленарном заседании главой Счетной палаты Борисом Ковальчуком. Депутаты отметили рост эффективности взаимодействия Госдумы и Счетной палаты, «в том числе связанного с практическим применением результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, выполненных по предложениям комитетов, комиссий и депутатов Государственной думы».
В постановлении Госдума рекомендует аудиторам обеспечить мониторинг реализации нацпроектов, начатых в 2025 году, с учетом единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Кроме того, Счетной палате рекомендуется «осуществлять аудит реализации государственных мер по стимулированию инвестиций в условиях внешнего санкционного давления».
Помимо этого, Госдума поручила Счетной палате в период с мая по декабрь 2025 года проверить финансово-хозяйственную деятельность Центробанка РФ, его структурных подразделений и учреждений за 2022−2024 годы и истекший период 2025 года.
Как сообщил ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин («Единая Россия»), накануне отчета на заседании комитета разобрали работу российской Счетной палаты по малому и среднему предпринимательству. «Ключевой вопрос — имущественная поддержка бизнеса. Аудиторы Счетной палаты выявили несколько “узких мест”, которые надо расшивать в самое ближайшее время. Например, в федеральном законодательстве предусмотрена функция корпорации МСП по оказанию имущественной поддержки бизнесу. А по факту корпорация такую деятельность не ведет: она не наделена имуществом для этих целей», — рассказал он. С другой стороны, поддержка с использованием федерального имущества по линии Росимущества оказывается с нарушениями, что создает барьеры для бизнеса, отметил Говырин. «Счетная палата однозначно повысила эффективность своей работы и качество взаимодействия с парламентом, особенно в части парламентского контроля по ключевым направлениям», — сделал вывод депутат.