Госдума приняла к сведению отчет Счетной палаты за 2024 год

Как сообщил ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин («Единая Россия»), накануне отчета на заседании комитета разобрали работу российской Счетной палаты по малому и среднему предпринимательству. «Ключевой вопрос — имущественная поддержка бизнеса. Аудиторы Счетной палаты выявили несколько “узких мест”, которые надо расшивать в самое ближайшее время. Например, в федеральном законодательстве предусмотрена функция корпорации МСП по оказанию имущественной поддержки бизнесу. А по факту корпорация такую деятельность не ведет: она не наделена имуществом для этих целей», — рассказал он. С другой стороны, поддержка с использованием федерального имущества по линии Росимущества оказывается с нарушениями, что создает барьеры для бизнеса, отметил Говырин. «Счетная палата однозначно повысила эффективность своей работы и качество взаимодействия с парламентом, особенно в части парламентского контроля по ключевым направлениям», — сделал вывод депутат.