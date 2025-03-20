Глава Amtrak ушел с поста из-за Илона Маска

В своем заявлении Гарднер написал, что хочет «гарантировать, что Amtrak и дальше будет пользоваться полным доверием и уважением нынешней администрации». В начале марта Илон Маск высказался о том, что необходимо приватизировать все, что можно, указав на Почтовую службу США и Amtrak. По его словам, «печально, когда другие страны могут предложить гораздо более качественные пассажирские перевозки, чем мы». «Amtrak находится в печальной ситуации. Если вы из другой страны, то, пожалуйста, не пользуйтесь нашими национальными перевозчиками. А то у вас сложится очень плохое впечатление об Америке», — заявил он, добавив, что процесс приватизации обычно «ведет к улучшениям».