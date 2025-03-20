ФРС снизит ставку не более двух раз до конца 2025 года

Прогнозы. ФРС снизила прогноз роста ВВП до 1,7% с 2,1% в декабре, на 2026 год — до 1,8% с 2%, на 2027 год — до 1,7% с 1,9%. Прогноз инфляции (индекс PCE) повышен в основном на 2025 год до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%, на 2026 год — до 2,2% с 2,1%, на 2027 год оставлен на уровне 2%. Прогноз базовой инфляции (индекс Core PCE) в текущем году повышен до 2,8% с 2,5%, на следующие 2 года не изменился (2,2% и 2,0%, соответственно). Прогноз безработицы незначительно повышен на текущий год — до 4,4% с 4,3% и сохранен без изменения на следующие два года на уровне 4,3%. Прогноз траектории ставки ФРС остался без изменений: 3,9% к концу 2025 года, 3,4% на конец 2026 года, 3,1% на конец 2027 года. Таким образом, медиана нового прогноза предполагает снижение ставки на 50 б.п. в этом году, как и в декабрьском прогнозе. Однако разброс индивидуальных прогнозов стал более сдержанным — теперь из 19 руководителей ФРС 9 ожидают снижения ставки на 50 б.п., только 2 — на 75 б.п., а 8 — менее чем на 50 б.п. (4 — на 25 б.п., 4 — отсутствие снижения вообще). В декабрьском dot plot лишь четверо ожидали снижение ставки в 2025 г. менее чем на 50 б.п.