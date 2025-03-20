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Финансист посоветовал не спешить с обменом долларов на рубли

Стремительное укрепление рубля, которое происходит в последние недели, вряд ли станет долгосрочным трендом, поэтому избавляться от долларов не стоит. Об этом рассказал экономист Лазарь Бадалов в беседе с агентство Прайм.

Источник: Reuters

По словам финансиста, россиянам, которые хранят свои сбережения в валюте, не нужно принимать поспешных решений в сложившейся ситуации — эксперт подчеркнул, что все может очень быстро измениться.

Бадалов отметил, что рубль укрепляется к доллару из-за геополитических ожиданий. Помимо этого, на фоне снижения импорта и по-прежнему высокого экспорта наблюдается переизбыток иностранной валюты. Однако уже к лету профицит валюты может смениться дефицитом, а геополитика пока не подкреплена никакими реальными шагами и находится в зоне слухов.

Днем ранее ЦБ понизил курсы американской и европейской валют почти на три рубля. Цена доллара изменилась с 84,3 до 81,5 рубля. Евро подешевел с 90,8 до 87,6 рубля. Курс юаня опустился с 11,6 до 11,2 рубля.