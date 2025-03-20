Финансист посоветовал не спешить с обменом долларов на рубли

Бадалов отметил, что рубль укрепляется к доллару из-за геополитических ожиданий. Помимо этого, на фоне снижения импорта и по-прежнему высокого экспорта наблюдается переизбыток иностранной валюты. Однако уже к лету профицит валюты может смениться дефицитом, а геополитика пока не подкреплена никакими реальными шагами и находится в зоне слухов.