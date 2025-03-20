На повестке дня монетарная политика

Краткосрочный взгляд. Сегодня утром российский рынок акций, вероятно, будет отыгрывать позитивную статистику по инфляции, которая вышла вчера после закрытия основной сессии. Недельный рост цен составила 0,06% против 0,11% ранее. Тем не менее наш базовый сценарий предполагает, что завтра ЦБ РФ сохранит ключевую ставку, при этом на апрельском заседании возможно первое снижение, если данные по инфляции продолжат показывать замедление. Инвесторы будут внимательно следить за риторикой регулятора, и при условии более мягкий комментариев уже на этой неделе российский рынок может получить новый импульс для роста.