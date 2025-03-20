На повестке дня монетарная политика

Краткосрочный взгляд. Сегодня утром российский рынок акций, вероятно, будет отыгрывать позитивную статистику по инфляции, которая вышла вчера после закрытия основной сессии. Недельный рост цен составила 0,06% против 0,11% ранее. Тем не менее наш базовый сценарий предполагает, что завтра ЦБ РФ сохранит ключевую ставку, при этом на апрельском заседании возможно первое снижение, если данные по инфляции продолжат показывать замедление. Инвесторы будут внимательно следить за риторикой регулятора, и при условии более мягкий комментариев уже на этой неделе российский рынок может получить новый импульс для роста.
Вчера. Основную сессию среды Индекс МосБиржи завершил в минусе. Инвесторам не хватило позитивных новостей, которые поступили от официальных лиц после телефонного звонка между главами России и США. Тем не менее закрытие торгового дня прошло выше важной отметки 3200 пунктов. Затем на вечерней сессии вышли позитивные данные по инфляции. Американские основные фондовые индексы вчера выросли на фоне позитивных комментариев от председателя ФРС Пауэлла о том, что экономика США в целом сильна и торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики не нужно. Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 4,25−4,5% годовых.
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