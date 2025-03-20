Эксперт рассказала, как изменятся цены на стройматериалы с 1 апреля

С 1 марта в России вступил в силу закон, обязывающий владельцев земельных участков в населенных пунктах и садоводствах привести их в надлежащее состояние в течение трёх лет.
По словам Залины Казовой, относительно апреля прошлого года строительные материалы могут подорожать на 12−15%. Изменения в законодательстве повлияют на их подорожание, но не будут основополагающим фактором.
«На рост цен будут оказывать ещё и внешние факторы, например сезонность. В России сезон строительства приходится на март-август, в это время спрос на материалы увеличивается, по законам рыночной экономики увеличиваются и цены на них», — сказала она.
Кроме сезонности, подчеркнула экономист, влияние на изменение цен оказывают также высокая ключевая ставка, увеличение логистических затрат, рост цен на энергоресурсы.
Еще одним изменением стало, в том числе, введение эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства.
«Изменения в ИЖС повлияет на всю структуру спроса. Увеличится интерес к загородному строительству и строительству домов с меньшей площадью. Ожидается общий умеренный рост цен на строительные материалы. И, несмотря на данный факт, стоимость строительства увеличится», — заключила Залина Казова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».