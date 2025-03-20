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Эксперт рассказала, как изменятся цены на стройматериалы с 1 апреля

В марте вступили в силу изменения в законодательстве, связанные с жилищным строительством и правилами использования земельных участков. О том, как эти изменения скажутся на стоимости стройматериалов, рассказала Финансам Mail Залина Казова, кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

С 1 марта в России вступил в силу закон, обязывающий владельцев земельных участков в населенных пунктах и садоводствах привести их в надлежащее состояние в течение трёх лет.

По словам Залины Казовой, относительно апреля прошлого года строительные материалы могут подорожать на 12−15%. Изменения в законодательстве повлияют на их подорожание, но не будут основополагающим фактором.

«На рост цен будут оказывать ещё и внешние факторы, например сезонность. В России сезон строительства приходится на март-август, в это время спрос на материалы увеличивается, по законам рыночной экономики увеличиваются и цены на них», — сказала она.

Кроме сезонности, подчеркнула экономист, влияние на изменение цен оказывают также высокая ключевая ставка, увеличение логистических затрат, рост цен на энергоресурсы.

Еще одним изменением стало, в том числе, введение эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства.

«Изменения в ИЖС повлияет на всю структуру спроса. Увеличится интерес к загородному строительству и строительству домов с меньшей площадью. Ожидается общий умеренный рост цен на строительные материалы. И, несмотря на данный факт, стоимость строительства увеличится», — заключила Залина Казова.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».