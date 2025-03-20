Эксперт объяснил, как лучше копить крупные суммы

Крупные покупки, такие как недвижимость, автомобиль, дорогостоящая техника или образование, требуют значительных финансовых вложений, что вынуждает многих задуматься о грамотных способах накопления средств. О возможности эффективного управления личными финансами «Известиям» рассказал директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов.
«Прежде чем копить, нужно понимать, какую сумму и в какие сроки нужно собрать. Четкий план позволяет понять, сколько нужно ежемесячно откладывать и какие инструменты использовать. Когда сумма, которую необходимо регулярно откладывать, и срок накоплений определены, важно не отклоняться от намеченного курса. Воспринимайте деньги, выделяемые на пополнение копилки для покупки, как обязательный платеж, который нельзя пропустить», — отметил эксперт.
Он пояснил, что для достижения поставленных целей традиционными методами потребуются усилия. Например, накопление 1,5 млн рублей за три года потребует ежемесячного откладывания примерно 42 тысяч рублей при стандартном подходе. Однако использование инвестиционных инструментов позволяет сократить финансовую нагрузку за счет доходности.
Среди наиболее доходных активов остаются криптовалюты, хотя их высокая волатильность требует осторожной стратегии. Как пояснил эксперт, доходность таких инвестиций может достигать десятков процентов в год, но сопряжена с повышенными рисками. Среди популярных методов работы с криптовалютами он выделяет спотовые вложения, стейкинг и стратегию DCA (долларовая средняя стоимость).
«Несмотря на потенциальную выгоду, лучше выделять на криптовалютные инвестиции не более 10−15% капитала. Этот инструмент можно использовать как дополнительный, но не как основной способ накоплений. Если криптовалюты кажутся слишком рискованными, можно рассмотреть долговые инструменты с фиксированной доходностью, такие как облигации или депозитные сертификаты. Они позволяют получать стабильный доход выше уровня инфляции», — добавил Михаил Смирнов.
Вложения в государственные облигации (ОФЗ) предлагают доходность на уровне 10−12% годовых, что значительно превышает ставки по большинству банковских вкладов. Корпоративные облигации могут приносить до 15% годовых, однако требуют тщательного изучения эмитентов из-за возможных рисков. Еще одним вариантом являются сделки РЕПО, позволяющие временно инвестировать средства под фиксированный процент с последующим их возвратом и гарантированной прибылью.
Для более консервативных инвесторов остается традиционный банковский депозит. Благодаря повышению ключевой ставки банки предлагают привлекательные условия, предоставляя гарантированную доходность. Кроме того, вклады в банках застрахованы государством, что делает их стабильным и безопасным инструментом накопления. Управление такими средствами не требует специальных знаний, что особенно удобно для начинающих.
«Чтобы накопить на крупную покупку, важно комбинировать разные стратегии. Использование одного способа может растянуть процесс на годы, тогда как сочетание грамотного инвестирования, экономии и дополнительных доходов позволяет достигать цели быстрее. Главное — соблюдать баланс между рисками и доходностью, не полагаться на один инструмент и регулярно пересматривать финансовую стратегию», — подытожил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».