Эксперт объяснил, как лучше копить крупные суммы

«Несмотря на потенциальную выгоду, лучше выделять на криптовалютные инвестиции не более 10−15% капитала. Этот инструмент можно использовать как дополнительный, но не как основной способ накоплений. Если криптовалюты кажутся слишком рискованными, можно рассмотреть долговые инструменты с фиксированной доходностью, такие как облигации или депозитные сертификаты. Они позволяют получать стабильный доход выше уровня инфляции», — добавил Михаил Смирнов.