Ekonomim: дело Имамоглу может привести к росту напряженности и рискам в экономике Турции

Задержание Имамоглу сразу же привело к серьезным потрясениям на финансовых рынках Турции. Национальная валюта — турецкая лира — в начале торгов на бирже Стамбула обесценилась до исторического минимума, курс доллара превысил 41 турецкую лиру, биржевой индекс BIST 100 упал на 7%. После интервенции ЦБ курс турецкой валюты во второй половине дня стабилизировался — за 1 доллар давали менее 39 лир.
Представители рынка, на которых ссылается Ekonomim, отмечают, что объемы долларов, проданных ЦБ Турции в среду, составили 8−8,5 млрд. Высказываются мнения, что ЦБ продал почти $10 млрд для поддержки национальной валюты.
Эксперты не исключают, что негативное развитие ситуации вокруг дела стамбульского мэра может побудить власти страны пересмотреть политику противодействия инфляции в сторону ее ужесточения и привести к изменениям в руководстве ЦБ. «Вчерашние события повлияют не только на краткосрочные решения участников рынка, но и на их среднесрочные и долгосрочные ожидания», — отмечает Ekonomim.
Ранее сообщалось, что в рамках двух расследований, которые проводит Генпрокуратура Стамбула, были задержаны 87 из 106 подозреваемых, в том числе Имамоглу. Лидер Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель, которую представляет Имамоглу, обвинил власти Турции в «попытке переворота» и стремлении воспрепятствовать проведению 23 марта праймериз в партии, на котором стамбульский мэр, как ожидается, будет назван кандидатом в президенты от оппозиции. Выборы президента Турции запланированы на 2028 год, однако оппозиция настаивает на досрочных выборах. Лидер турецкой оппозиции, выступая в среду вечером на митинге в Стамбуле, призвал жителей республики выйти 23 марта на акции протеста в связи задержанием Имамоглу.