Ekonomim: дело Имамоглу может привести к росту напряженности и рискам в экономике Турции

Ранее сообщалось, что в рамках двух расследований, которые проводит Генпрокуратура Стамбула, были задержаны 87 из 106 подозреваемых, в том числе Имамоглу. Лидер Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель, которую представляет Имамоглу, обвинил власти Турции в «попытке переворота» и стремлении воспрепятствовать проведению 23 марта праймериз в партии, на котором стамбульский мэр, как ожидается, будет назван кандидатом в президенты от оппозиции. Выборы президента Турции запланированы на 2028 год, однако оппозиция настаивает на досрочных выборах. Лидер турецкой оппозиции, выступая в среду вечером на митинге в Стамбуле, призвал жителей республики выйти 23 марта на акции протеста в связи задержанием Имамоглу.