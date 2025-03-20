Цена на медь достигла 10 000 долларов на фоне угроз Трампа

Цены на медь на Comex выросли на 27% с начала года, в то время как на LME цены выросли примерно на 14%. Как сообщает Bloomberg, большой разрыв создал огромный стимул для трейдеров и производителей продолжать поставки в США, и более 100 тыс тонн, возможно, уже в пути. Крупные сырьевые игроки, включая Trafigura Group и Glencore Plc, являются одними из тех, кто переориентирует поставки металла из Азии, передает агентство со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.