Цена на медь достигла 10 000 долларов на фоне угроз Трампа

Медь на Лондонской бирже металлов в четверг подорожала на 0,5% до 10 040 долларов за тонну — самого высокого уровня с октября — и приблизилась к рекордно высокому уровню на нью—йоркской Comex, передает Bloomberg.
В прошлом месяце Трамп приказал Министерству торговли расследовать импорт меди в страну. Как сообщает Bloomberg, с тех пор цены в США резко выросли, и трейдеры изо всех сил стараются отправлять металл в Америку до того, как будут введены какие-либо тарифы, что, в свою очередь, снижает доступность меди в остальном мире.
Расследование в отношении импорта меди вряд ли даст свои рекомендации до конца этого года, но Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc. входят в число тех, кто ожидает, что США введут 25%-ные импортные пошлины на медь к концу 2025 года, говорится в материале агентства.
Цены на медь на Comex выросли на 27% с начала года, в то время как на LME цены выросли примерно на 14%. Как сообщает Bloomberg, большой разрыв создал огромный стимул для трейдеров и производителей продолжать поставки в США, и более 100 тыс тонн, возможно, уже в пути. Крупные сырьевые игроки, включая Trafigura Group и Glencore Plc, являются одними из тех, кто переориентирует поставки металла из Азии, передает агентство со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.