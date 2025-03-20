Bloomberg: США продлили до мая исключение Анкары из санкций против Газпромбанка

Помимо Турции, временного исключения Газпромбанка из санкций США 20 декабря 2024 года добилась Венгрия. Как отмечал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, освобождение от ограничений рассчитано на 3 месяца (до 20 марта), однако Будапешт уже договорился с Москвой об альтернативном варианте платежей. Официальных заявлений о продлении исключения Венгрии из санкций против банка пока не поступало.