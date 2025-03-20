Bloomberg: США продлили до мая исключение Анкары из санкций против Газпромбанка

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. США продлили до мая срок исключения Турции из санкций против Газпромбанка для оплаты поставок российского газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.
Срок освобождения от санкций истек 20 марта. Ограничения были введены Минфином США в ноябре 2024 года. Ранее Bloomberg сообщал о планах министра финансов Турции Мехмета Шимшека запросить продление исключения из санкций у своего американского коллеги Скотта Бессента в ходе телефонного разговора. Беседа состоялась 18 марта.
20 декабря 2024 года глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что Анкара получила от Вашингтона исключение для Газпромбанка, через который проходят расчеты зарубежных потребителей российского газа.
Помимо Турции, временного исключения Газпромбанка из санкций США 20 декабря 2024 года добилась Венгрия. Как отмечал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, освобождение от ограничений рассчитано на 3 месяца (до 20 марта), однако Будапешт уже договорился с Москвой об альтернативном варианте платежей. Официальных заявлений о продлении исключения Венгрии из санкций против банка пока не поступало.
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял, что Венгрия, Сербия, Словакия и Турция провели консультации и уже разработали альтернативный способ оплаты, который не нарушает санкции и позволяет осуществлять платежи за российские энергоносители.