Bloomberg: Х привлекла почти $1 млрд инвестиций

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. X, принадлежащая Илону Маску, привлекла почти $1 млрд финансирования от инвесторов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их информации, в раунде финансирования приняли участие сам Маск, а также инвестиционные фонды 1789 Capital и Darsana Capital Partners, выкупивший часть долга X в начале года. Благодаря расширению акционерного капитала стоимость компании выросла до уровня 2022 года, когда Маск приобрел ее. В результате раунда инвестирования акционерный капитал X вырос до $32 млрд, сейчас платформа рассматривает возможность использования части привлеченных средств для погашения задолженности.
Маск приобрел Х в 2022 году за $44 млрд, когда она называлась Twitter, и переименовал ее в X. До этого Х несколько лет подвергалась критике со стороны бизнесмена за правила модерации контента, в том числе за блокировку аккаунта президента США Дональда Трампа в январе 2021 года после беспорядков в Вашингтоне. Маск пообещал изменить Х и избавиться от модерации.