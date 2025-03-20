Bloomberg: ЕС отложил ввод пошлин на американский виски

13 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может ввести пошлины в размере 200% на поставки из стран Евросоюза алкогольных напитков, в том числе на вино, если сообщество не отменит тарифы на американский виски. ЕС объявил о вводе таких торговых ограничений в качестве ответной меры на американские пошлины на алюминий и сталь из Европы.