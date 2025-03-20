Bloomberg: ЕС отложил ввод пошлин на американский виски

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Евросоюз отсрочил до середины апреля введение пошлин в размере 50% на американский виски, которые первоначально должны были вступить в силу 1 апреля, чтобы дополнительно обсудить с США вопрос ограничительных мер. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо представителя Еврокомиссии (ЕК).
«ЕС по-прежнему готов к конструктивному диалогу с США, чтобы найти решение, которое не приведет к ненужному ущербу обеим экономикам», — говорится в документе, выдержку из которого приводит агентство.
13 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может ввести пошлины в размере 200% на поставки из стран Евросоюза алкогольных напитков, в том числе на вино, если сообщество не отменит тарифы на американский виски. ЕС объявил о вводе таких торговых ограничений в качестве ответной меры на американские пошлины на алюминий и сталь из Европы.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что принятие ответных мер будет проходить в два этапа, «начиная с 1 апреля, и полностью [они] вступят в силу 13 апреля». Против дополнительных пошлин на спиртные напитки выступили страны сообщества, которые больше всех экспортируют алкоголь в США — Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды и Франция.